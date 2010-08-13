Кабмін прогнозує уповільнення інфляції до 8,9%

Кабінет Міністрів України прогнозує, що зростання індексу споживчих цін в Україні за підсумками 2011 року становитиме 8,9% проти 13,1%, прогнозованих за підсумками 2010 року.

Про це йдеться в оприлюдненій на урядовому порталі постанові уряду № 701 від 11 серпня, яким затверджено основні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

Згідно з документом, зростання індексу цін виробників промислової продукції становитиме 11,3%.

Нагадаємо, бюджет 2010 року розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.