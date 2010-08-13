Міжбанк закриття: долар 7,89/7,89 грн.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8885/7,8910, на 12:00 ціни підвищилися - 7,8907/7,8914. На час закриття торгів ціни встановилися на значеннях 7,8910/7,8920 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом – 7,8900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2594, на 12:00 ціни знизилися до 0,2588/0,2590. На час закриття ціни досягли рівня 0,2587/0,2589.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,5790 (+0,0100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2879/1,2881, а на 14:40 впали до 1,2805/1,2807.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1560/10,1630, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,1270/10,1315. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,0875/10,0910.