НБУ: попит і пропозиція на інвалюту в серпні збалансовані

Національний банк України відзначає збалансованість попиту та пропозиції на іноземну валюту в серпні. Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

«З початку серпня попит на іноземну валюту і її пропозиція на міжбанківському валютному ринку залишаються практично збалансованими, незважаючи на збільшення платежів за іноземними контрактами» - йдеться в повідомленні НБУ.

За даними НБУ, за такої ситуації курс гривні до долара США на міжбанківському ринку коливався у вузькому діапазоні від 7,8886 до 7,8922 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями з продажу доларів США - від 7,8977 до 7,9021 грн. / дол. США.

Також повідомляють, що офіційний курс гривні до долара США змінювався в межах від 7,890 до 7,8927 грн./дол. США. Щодо євро гривня зміцнилася на 2,17% (До 10,0913 грн./євро), а до російського рубля - на 0,80% (до 2,5912 грн./10 рублів).