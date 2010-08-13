Мінекономіки очікує інфляцію на рівні 12%

Міністерство економіки України чекає на уповільнення темпів інфляції у 2010 році до 12% з 12,3% у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів директор департаменту розвитку секторів економіки Міністерства економіки України Олег ПЕНДЗІН.

За його словами, міністерство відновило оцінку динаміки цін за підсумками переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як повідомляв УНІАН, в Україні дефляція у липні 2010 року щодо червня становила 0,2%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція становила 3,1%, до липня 2009 року – 6,8%. У січні-липні 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року інфляція становила 9,3%.