Профспілки пікетуватимуть представництво МВФ в Україні

У Києві активісти Федерації профспілок України 17 серпня пікетуватимуть представництво Міжнародного валютного фонду в Україні “у зв’язку з неправомірним втручанням МВФ у внутрішню соціальну політику держави”.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі ФПУ.

Як зазначається у повідомленні, представники ФПУ вимагатимуть від МВФ терміново провести спільні консультації з керівництвом уряду України та представниками всеукраїнських профспілок для обговорення умов кредитування України і зняття безпідставних соціальних обмежень.

Акція триватиме з 10 год. до 12 год. за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 5.