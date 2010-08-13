Курс валют НБУ на 16 серпня

Офіційний курс НБУ на 16 серпня100 USD США – 789.0000 (на 13 серпня – 789.0000)100 EUR – 1009.8411 (на 13 серпня – 1009.1310) 10 RUR – 2.5937 (на 13 серпня – 2.5912) Облікові курси банківських металів НБУ з 16 серпняза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 95863.50 (на 13 серпня – 94680.00)961 XAG 10 Срібло – 1424.93 (на 13 серпня – 1413.89)962 XPT 10 Платина-121348.20(на 13 серпня-119217.90) 964 XPD 10 Паладій-37477.50(на 13 серпня-36688.50)

Офіційний курс НБУ на 16 серпня 100 USD США – 789.0000 (на 13 серпня – 789.0000) 100 EUR – 1009.8411 (на 13 серпня – 1009.1310) 10 RUR – 2.5937 (на 13 серпня – 2.5912) Облікові курси банківських металів НБУ з 16 серпня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 95863.50 (на 13 серпня – 94680.00) 961 XAG 10 Срібло – 1424.93 (на 13 серпня – 1413.89) 962 XPT 10 Платина-121348.20(на 13 серпня-119217.90) 964 XPD 10 Паладій-37477.50(на 13 серпня-36688.50)

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