Курс валют НБУ на 16 серпня
19:14, 13 серпня 2010Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 16 серпня100 USD США – 789.0000 (на 13 серпня – 789.0000)100 EUR – 1009.8411 (на 13 серпня – 1009.1310) 10 RUR – 2.5937 (на 13 серпня – 2.5912) Облікові курси банківських металів НБУ з 16 серпняза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 95863.50 (на 13 серпня – 94680.00)961 XAG 10 Срібло – 1424.93 (на 13 серпня – 1413.89)962 XPT 10 Платина-121348.20(на 13 серпня-119217.90) 964 XPD 10 Паладій-37477.50(на 13 серпня-36688.50)
Офіційний курс НБУ на 16 серпня
100 USD США – 789.0000 (на 13 серпня – 789.0000)
100 EUR – 1009.8411 (на 13 серпня – 1009.1310)
10 RUR – 2.5937 (на 13 серпня – 2.5912)
Облікові курси банківських металів НБУ з 16 серпня
за 10 тройських унцій (грн.):
959 XAU 10 Золото – 95863.50 (на 13 серпня – 94680.00)
961 XAG 10 Срібло – 1424.93 (на 13 серпня – 1413.89)
962 XPT 10 Платина-121348.20(на 13 серпня-119217.90)
964 XPD 10 Паладій-37477.50(на 13 серпня-36688.50)
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