Fitch покращило прогнози для українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило з "негативного" на "стабільний" прогноз за довгостроковими рейтингами емітента (РДЕ) банків "Хрещатик" і "Південний" і підтвердило їхні довгострокові РДЕ на рівні "B-", повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Fitch.

Одночасно агентство підвищило довгостроковий РДЕ Індустріалбанку з "CCC" до "B-" зі "стабільним" прогнозом.

"Рейтингові дії враховують стабілізацію економічної кон`юнктури в Україні, що знаходить відображення в позитивному зростанні ВВП, більш низьку волатильність гривні і менш уразливі бюджетні позиції після досягнення урядом домовленостей з МВФ про нову програму кредитування", - йдеться у повідомленні Fitch.

Також рейтингові дії приймають до уваги приплив клієнтських депозитів з другої половини 2009 року як в секторі в цілому, так і у розглянутих банках, а також обмежені короткострокові ризики рефінансування у цих трьох банків і деякі ознаки стабілізації якості їх активів у міру перевірки часом кредитних портфелів.

У той же час, як і у випадку інших банків в секторі, кожен з розглянутих банків відповідно до звітності мав істотні рівні проблемних кредитів (прострочені більш ніж на 90 днів) та великі обсяги пролонгованих/реструктуризованих кредитів, відзначає агентство.