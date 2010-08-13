Німеччина першою у ЄС вийшла з кризи

Незважаючи на те, що низка європейських країн продовжує відчувати фінансову кризу, економічні показники Єврозони свідчать про те, що економіка регіону в цілому переживає підйом.

Зокрема, за даними на червень в Німеччині відзначене економічне зростання на 2,2% за другий квартал 2010 року, це найкращий показник за останні 20 років, повідомляє BBC.

Показники ВНП Франції та Іспанії за другий кварталу 2010 року теж вселяють оптимізм.

"Такий щоквартальне зростання ще жодного разу не був зареєстрований з часу об`єднання Німеччини", - цитує агентство заяву національного статистичного бюро Destatis.

Обсяг німецького експорту зараз практично такий же, як і до кризи. І хоча у другій половині року очікується деяке уповільнення зростання, в цілому все вказує на те, що найбільша економіка Європи подолала кризу.

Експерти пояснюють несподівано високі економічні показники ослабленням євро і, як результат, сильно збільшеним експортом німецьких товарів.

Проте головним чинником економічного зростання стали самі німецькі споживачі: незважаючи на традиційну ощадливість, яка часом межує з скупістю, в 2010 році німці "пустилися в усі тяжкі" і, схоже, перестали замислюватися про економію.

Економічне зростання очікується і у Великобританії, хоча її показники будуть напевно скромнішими за німецькі.

Зростання французької економіки склало 0,6%, і навіть Іспанія, незважаючи на повний колапс будівельної індустрії та інші труднощі, змогла продемонструвати хай мінімальне, але все ж таки зростання в 0,2%.

Найдивовижніше, на думку багатьох експертів, полягає в тому, що в рамках Єврозони спостерігається як стабільне, нехай і невелике, економічне зростання, так і повний провал, як у випадку з Грецією, де катастрофічний національний борг призвів до хвилювань і необхідності виділення термінового пакету допомоги в розмірі 499 млрд. євро.