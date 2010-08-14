Мінекономіки пропонує зміни до закону про держзакупівлі

Міністерство економіки України ініціює внесення змін до закону про проведення державних закупівель, що набув чинності 1 серпня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час онлайн-конференції міністр економіки Василь ЦУШКО.

«Є недоліки у закону. Перше те, що він був написаний ще тоді, коли наш уряд не був у владі. Він був компромісним документом», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що недоліки в документі залишилися навіть після його доопрацювання з урахуванням пропозицій міжнародних експертів і робочої групи під керівництвом віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

В.ЦУШКО не став детально аналізувати недоліки закону, зазначивши, що вони виявляться у процесі його застосування. «Практика його застосування у серпні, вересні, жовтні покаже його недоліки», – сказав він.

При цьому В.ЦУШКО повідомив, що Мінекономіки зараз працює над внесенням змін до документа.

Крім того, він сказав, що особисто ініціюватиме відміну на законодавчому рівні необхідності навчання членів тендерних комітетів.

«Це придумали деякі хитрі люди бізнесу для заробляння грошей собі в кишеню. Моя позиція, що сертифікат на право бути членом тендерного комітету – це диплом юриста і економіста», – сказав В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2010 року Верховна Рада України ухвалила в новій редакції, з урахуванням пропозицій Президента України і Кабінету Міністрів, Закон «Про здійснення державних закупівель». Всього було підтримано 20 поправок до закону від Президента і 10 – від Кабміну.

Цей закон був підписаний Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.