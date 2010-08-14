Кошти МВФ були залучені для уникнення дефолту

Міністр економіки України Василь ЦУШКО вважає, що новий кредит Міжнародного валютного фонду було взято на більш жорстких умовах, ніж попередній, проте він потрібний був Україні щоб уникнути дефолту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час онлайн-конференції в Києві.

"Після того, як ми прийшли до влади в березні, через тиждень, якби Президент і прем`єр-міністр не були патріотами і переслідували лише політичну мету, вони повинні були оголосити країну банкрутом, повністю: і внутрішній, і зовнішній дефолт. Нам залишили країну з порожньою скарбницею на багато років. Щоб люди не постраждали, оскільки нам залишили такий спадок, ми вживаємо всіх заходів, зокрема взяли гроші у МВФ", - заявив В.ЦУШКО.

Міністр відзначив, що кредит Україні потрібний для активізації надходження інвестицій, що сприятиме збільшенню валового виробництва.

В.ЦУШКО відзначив, що критика влади за підписання нового меморандуму про співпрацю з МВФ не виправдана, але визнав, що умови надання кредиту жорсткіші, ніж раніше.

"Ми потрапили в таку ситуацію. Укладаючи з МВФ цей договір, ми уклали його в значно гірших умовах, ніж давали його уряду в 2008 році. Але, даруйте, якщо ти не виконав зобов`язання і у того ж кредитора знову просиш гроші, він тобі диктує (умови). Нас у це загнали колишні керівники країни, і цей гріх на їх совісті, а не на нашій", - заявив В.ЦУШКО.

"Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ і Микола Янович АЗАРОВ - дуже добрі, порядні люди і патріоти України, люди, які ставляться з розумінням до ситуації, в якій перебуває кожний громадянин України», - наголосив В.ЦУШКО.