Міжбанк: котирування складають 7,8900-7,8920 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань - 7,8900/7,8920 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2588/0,2590, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,1135/10,1195. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2819/1,2821 (п`ятниця - 1,2879/1,2881).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8900 грн./дол.