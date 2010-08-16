Держфінпослуг відмінила призупинення ліцензії «ІНГО Україна»

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) 12 серпня 2010 року було скасовано рішення від 5 серпня про припинення дії ліцензії АСК "ІНГО Україна" на здійснення страхової діяльності зі страхування майна.

Про це сказано у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня наглядова рада і правління АСК "ІНГО Україна" заявили, що вважають незаконним рішення Держфінпослуг від 5 серпня про припинення дії ліцензії компанії зі страхування майна (окрім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів і багажу (вантажобагажу)) у зв'язку з невиконанням страховиком припису комісії.

За інформацією компанії, рішення про призупинення дії ліцензії було викликане відмовою АСК "ІНГО Україна" у виплаті страхового відшкодування ТОВ "Ньюко".

12 серпня голова Держфінпослуг Василь ВОЛГА повідомив, що комісія має намір відновити ліцензію на здійснення діяльності зі страхування майна СК "ІНГО Україна" у зв'язку з тим, що на момент ухвалення рішення про призупинення ліцензії у розпорядженні комісії не було ряду матеріалів, що стосуються цього питання.

Довідка УНІАН. Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" (раніше АСК "Остра-Київ"), що входить до складу міжнародної страхової групи "ІНГО", почала діяльність у 1994 році. Окрім центрального офісу в Києві, компанія має 26 філій в усіх обласних центрах України і більше 100 офісів обслуговування клієнтів. Статутний фонд компанії складає 130,9 млн. грн.

За підсумками I півріччя 2010 року компанія зібрала страхових платежів на суму 205,3 млн. грн., страхові виплати склали 96,2 млн. грн.