Міжбанк: котирування складають 7,8905-7,8915 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8900/7,8920, до 12:00 звузився спред - 7,8905/7,8915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/0,2590, до 12:00 ціни знизилися до 0,2582/0,2584. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,5350 (- 0,0440).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2819/1,2821, а до 12:00 впали до 1,2788/1,2790. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1135/10,1195, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,0915/10,0945.