Економіст: курс гривні до євро минулого тижня зміцнився на 3%

Курс української валюти до долара за підсумками минулого тижня не змінився, тоді як по відношенню до євро гривня зміцнилася на 3%.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що у п'ятницю, 13 серпня, Національний банк України був присутній на валютному ринку із заявкою на купівлю долара за стабільним курсом 7,89 грн./дол. Гравці ринку продовжили триматися цього орієнтиру. При цьому на ринку відчувався дуже слабкий тиск у бік девальвації гривні.

Економіст зазначив, що міжбанківський валютний ринок у п'ятницю закрився котируваннями 7,8910-7,8920 грн./дол., і курс гривні до долара не змінився. При цьому міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 10,0875-10,0910 грн./євро. У результаті гривня за підсумками дня зміцнилася до євро на 0,2%.