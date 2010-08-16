Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,8822 грн./дол., продають - по 7,9069 грн./дол. Курс купівлі/продажу практично не змінився порівняно з 13 серпня - курс купівлі виріс на 0,1554%, курс продажу - на 0,0245%, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,8600-7,8930 грн./дол., з продажу - в межах 7,8990-7,9100 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,34% продажу - на 0,99% і складає 10,0161/10,1679 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,9500-10,1000 грн./євро, з продажу - в межах 10,1200-10,3000 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 13 серпня виріс на 0,2% і сьогодні складає 0,2505 грн./рубль, продажу - підвищився на 0,7% - до 0,2588 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2540 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2560-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва виріс на 0,12% і складає 7,8798 грн./дол., курс продажу знизився на 0,01% - до 7,9041 грн./дол.

Пропозиції столичних комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,8600-7,8920 грн./дол., з продажу - в межах 7,8990-7,9140 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора знизився на 0,23% і сьогодні складає 10,0267 грн./євро, продажу - на 0,97% - до 10,1701 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,9000-10,1000 грн./євро, з продажу - в межах 10,1290-10,2700 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці виріс на 0,16% порівняно з 13 серпня і сьогодні складає 0,2504 грн./рубль, продажу - підвищився на 0,7% - до 0,2588 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2540 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2560-0,2650 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,85/7,91 грн., євро - 9,9/10,2 грн., рубль - 0,235/0,26 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,875/7,915 грн., євро - 9,700/10,350 грн., рубль - 0,250/0,264 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,867/7,904 грн., євро - 9,950/10,30 грн., рубль - 0,253/0,261 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 16 серпня, такий: гривні до долара США - 7,8900, до євро - 10,098411, до російського рубля - 0,259370.