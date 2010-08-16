Банки заявляють, що виконали всі рекомендації АМК

OTP Bank, "Укрсиббанк" та "Укрсоцбанк" заявляють, що виконали усі рекомендації Антимонопольного комітету України щодо роботи зі страховиками у встановлені терміни.

Про це сказано у спільній заяві трьох банків, переданій агентству УНІАН.

"OTP Bank, "Укрсиббанк", "Укрсоцбанк" хотіли б заявити про те, що до 28 липня поточного року банки в повному обсязі виконали усі рекомендації АМК від 29.04.2010 р., зокрема, проінформували страхові компанії і позичальників про вимоги, які висувають банки до СК і договорів страхування. Відповідна інформація розміщена на корпоративних веб-сайтах банків і доступна будь-якому клієнтові або страховій компанії", - сказано у заяві банків.

Також зазначено, що банки не допускають необгрунтованих відмов у перевірці кожної страхової компанії на предмет її відповідності публічним вимогам, що висувають до страхових компаній і їх продуктів.

Банки зі здивуванням сприйняли повідомлення про порушення справи з боку Антимонопольного комітету. "Як до виконання вказаних рекомендацій, так і нині, банки публічно повідомляли і повідомляють клієнтів про перелік страхових компаній, з якими клієнти на власний вибір можуть вільно укладати договори страхування на майно, що передається банкам в заставу", - сказано у заяві.

При цьому банки підкреслюють, що у рамках попередніх консультацій з АМК по роботі із страховими компаніями від 29.04.2010 р. (Рекомендації Антимонопольного комітету України "Про здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції" № 8-рк від 29.04.2010 р. ) позиція ряду провідних українських банків - лідерів кредитування приватного сектора в Україні про необхідність мінімізації ризиків (як самого банку, так і його позичальників), що виникають при прийнятті страховок, від неплатоспроможних страхових компаній, була сприйнята АМК з розумінням.

Вказують, що нині OTP Bank, "Укрсиббанк" та "Укрсоцбанк", як банки-кредитори і вигодоотримувачі страхового відшкодування по майну, яке знаходиться у них в заставі, рекомендують приватним клієнтам на підставі чітких критеріїв відбору і системи аналізу фінансової звітності СК страхувати своє майно в страхових компаніях, що входять у списки рекомендованих банками страхових компаній. "Проте, у клієнта завжди залишається право (а, відповідно і він бере на себе певний ризик) страхувати майно в інших страхових компаніях на умовах, узгоджених зі своїм банком", - зазначено в заяві.

"Ми б хотіли зазначити, що повністю відмовитися від аналізу фінансового стану страхових компаній і рекомендації клієнтам найнадійніших з них не є можливим. Деякі СК досі відчувають наслідки кризи і не можуть повною мірою виконувати зобов'язання по договорах страхування, про що відверто заявляє регулювальник страхового ринку Державна комісія з регулювання фінансових послуг України", - підкреслюють банкіри.

Також повідомляють, що на сьогодні йде активна робота банків і СК з метою розширення списків рекомендованих компаній.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ в під час телефонної лінії газети "Комсомольська правда", повідомив, що АМК порушив справи щодо "Укрсиббанку", "Укрсоцбанку" та "ОТП Банку" у зв'язку з тим, що вказані фінустанови нав'язували своїм клієнтам послуги окремих страхових компаній.