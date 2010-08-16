Міжбанк: долар ледь знизився

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8900/7,8920 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,8905/7,8915 грн./дол. На час закриття торгів ціни знизилися – 7,8903/7,8908 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,89 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/0,2590 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2582/0,2584 грн./рубль. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2583/0,2585 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель знизився і становив 30,5460 рублів за долар (-0,0330).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2735/1,2830 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1135/10,1195 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,0915/10,0945 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на таких значеннях – 10,1060/10,1095 грн./євро.