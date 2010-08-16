Мінфін завтра проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 17 серпня проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, переданому агентству УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 27 жовтня 2010 року, 20 квітня 2011 року, 21 березня 2012 року, 25 вересня 2013 року, 7 серпня 2013 року.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 25 вересня 2013 року і 7 серпня 2013 року, будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.