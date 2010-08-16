Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України склало 400,5 млн. дол.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в першому півріччі 2010 року склало 400,5 млн. дол., проти негативного сальдо в розмірі 479,1 млн. дол. в I півріччі 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 2 млрд. 514,9 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 2 млрд. 915,4 млн. дол., проти 2 млрд. 466,4 млн. дол. і 1 млрд. 987,3 дол. відповідно в першому півріччі 2009 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в першому півріччі 2010 року зріс до 27 млрд. 955,4 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 22 млрд. 143,1 млн. дол.), причому імпорт товарів склав 25 млрд. 613,1 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 19 млрд. 766,3 млн. дол.), імпорт послуг – 2 млрд. 342,3 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 2 млрд. 376,8 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг з України в першому півріччі 2010 р. зріс до 28 млрд. 355,9 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 21 млрд. 664 млн. дол.). При цьому експорт товарів склав 23 млрд. 098,2 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 17 млрд. 299,9 млн. дол.), експорт послуг – 5 млрд. 257,7 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 4 млрд. 364,1 млн. дол.).

Довідка УНІАН. В Україні негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2009 р. зменшилося в 9,6 рази – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.