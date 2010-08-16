В Україні роздрібний товарооборот зріс на 3,9%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні-липні ц.р. у зіставних цінах зріс на 3,9%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і становив 146,28 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-липня ц.р. зафіксовано в більшості областей України. При цьому найбільше зростання відзначено в Севастополі - 13,2% - до 1 млрд. 599,2 млн. грн., Луганській області – на 9,1% - до 4 млрд. 695,4 млн. грн., Донецькій і Запорізькій областях - на 6,8% - до 13 млрд. 193,4 млн. грн. і 5 млрд. 494 млн. грн. відповідно.

Разом із тим, спад обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-липня ц.р., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зафіксовано в п`яти областях країни, найбільший - у Львівській обл. - на 3% - до 7 млрд. 849,3 млн. грн. і Рівненській області - на 2,7% - до 2 млрд. 293,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в 2009 році зменшився на 20,6%, порівняно з 2008 роком, – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.