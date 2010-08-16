Курси валют НБУ на 17 серпя

Курс валют НБУ на 17 серпня100 USD США – 789.0900 (на 16 серпня – 789.0000)100 EUR – 1011.6134 (на 16 серпня – 1009.8411) 10 RUR – 2.5855 (на 16 серпня – 2.5937)Облікові курси банківських металів НБУ з 17 серпняза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото 96426.80 – (на 16 серпня – 95863.50)961 XAG 10 Срібло – 1436.14 (на 16 серпня – 1424.93)962 XPT 10 Платина-120967.50(на 16 серпня-121348.20) 964 XPD 10 Паладій-37876.32(на 16 серпня-37477.50)

На 17 серпня Нацбанк встановив курс гривні: 100 USD США – 789.0900 (на 16 серпня – 789.0000) 100 EUR – 1011.6134 (на 16 серпня – 1009.8411) 10 RUR – 2.5855 (на 16 серпня – 2.5937) Облікові курси банківських металів НБУ з 17 серпня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото 96426.80 – (на 16 серпня – 95863.50) 961 XAG 10 Срібло – 1436.14 (на 16 серпня – 1424.93) 962 XPT 10 Платина-120967.50(на 16 серпня-121348.20) 964 XPD 10 Паладій-37876.32(на 16 серпня-37477.50)

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