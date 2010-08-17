Міжбанк: торги по долару відкрились котируваннями 7,89/7,89 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8904/7,8919 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2593/0,2596 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,1460/10,1515 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2882/1,2884 дол./євро (понеділок, 16 серпня, - 1,2819/1,2821 дол./євро).

У понеділок, 16 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,89 грн./дол.