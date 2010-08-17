Китай може обігнати Японію

До кінця цього року Китай може відібрати у Японії звання другої за величиною економіки світу. Наздогнати і перегнати економіку № 1 - США - Китай може, за різними оцінками, до 2020-2027 рр., пишуть Відомості.

Економіка Японії виросла у II кварталі на 0,4% у річному розрахунку, відзвітував Інститут економічних і соціальних досліджень уряду країни. Це істотне уповільнення порівняно з попереднім кварталом, коли ВВП збільшився на 4,4%. Чекали більшого і експерти. Прогноз 16 економістів, опитаних Dow Jones Newswires, обіцяв зростання на 2,3%.

Рости економіці Японії заважає зміцнення ієни. Минулого тижня курс досяг 15-річного максимуму - 84,72/$. Національну валюту зміцнює її надійність. Через уповільнення зростання Китаю, очікувань другої рецесії у США і боргових ризиків у Європі інвестори розглядають ієну як тиху гавань для своїх капіталів, пишуть аналітики Economist Intelligent Unit (EIU). Подальше зміцнення валюти понизить експортний потенціал Японії і може ударити по відновленню її економіки, попереджає МВФ. На думку Лі Хардмена з Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, негативний прогноз щодо японської економіки в короткостроковій перспективі означає і можливість подальшого посилення ієни. Ситуацію може змінити втручання японської влади. Цього тижня прем'єр-міністр Наото Кан і голова Банку Японії Масааки Ширакава повинні зустрітися, щоб вирішити як боротися із зміцненням валюти. Учора, після публікації економічної статистики, ієна ослабіла - до 85,61 за долар.

За підсумками першого півріччя Японія ще зберігає за собою місце другої за розміром економіки світу. Без сезонного коригування ВВП Японії склав у січні - червні $2,587 трлн. - на $54 млрд. більше ВВП Китаю. Але вже цього року Китай може обігнати сусіда, пише The Wall Street Journal. Хоча зростання китайської економіки сповільнилося у II кварталі з 11,9 до 10,3% у річному розрахунку, ці показники набагато вищі за японські.

У кінці липня валютне управління КНР вже заявляло, що китайська економіка обійшла японську. Раніше Китаю двічі вдавалося випереджати Японію за розміром ВВП у доларовому розрахунку - у четвертих кварталах 2008 і 2009 рр. Цзянгуань Шень з гонконзької Mizuho Securities Asia не вірить, що Японія зможе зберегти за собою друге місце за нинішніх темпів зростання. У майбутньому "японська економіка і зовсім впаде у сплячку", сказав AFP Хіроші Ватанабе з Daiwa Research Institute.

За оцінкою Джима О'Ніла з Goldman Sachs, до 2027 р. китайська економіка повинна перерости американську, ставши найбільшою у світі. PricewaterhouseCoopers вважає, що зміна лідера станеться набагато раніше - вже у 2020 р. (доповідь опублікована у січні). Нині розрив між річним ВВП двох країн складає близько $10 трлн. Щоб наздогнати США, економіці Китаю треба вирости утричі.