Середній курс долара у банках не змінився – 7,88/7,91 грн.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають - по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився в порівнянні з 16 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,89 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора і сьогодні складає 10,06 грн./євро, курс продажу - на 0,3%, до 10,20 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,14 грн./євро, з продажу - в межах 10,17-10,30 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках в порівнянні з 16 серпня трохи підвищився і сьогодні складає 0,2508/0,2590 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2550 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2569-0,2620 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,88 грн./дол., курс продажу - 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,89 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,5% і сьогодні складає 10,07 грн./євро, курс продажу - на 0,2%, до 10,20 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,15 грн./євро, з продажу - в межах 10,17-10,30 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці трохи підвищився в порівнянні з 16 серпня і сьогодні складає 0,2505/0,2591 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2550 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2569-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,87/7,91 грн., євро - 9,95/10,25 грн., рубль - 0,2350/0,2500 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,875/7,915 грн., євро - 9,90/10,35 грн., рубль - 0,2500/0,2630 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,868/7,905 грн., євро - 10,00/10,30 грн., рубль - 0,2530/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 серпня, такий: гривні до долара США - 7,8909, до євро - 10,116134, до російського рубля - 0,25855.