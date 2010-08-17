Visa планує створити дочірню компанію в Україні
На початку наступного року
Компанія Visa має намір на початку 2011 року завершити реєстрацію в Україні юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Про це сьогодні журналістів повідомив генеральний директор Visa у Росії, країнах СНД та Південно-східної Європи Стівен ПАРКЕР.
"Сподіваюся, що це (завершення процедури реєстрації юрособи - УНІАН) станеться на початку наступного року", - сказав С. ПАРКЕР.
При цьому він нагадав, що нині в Києві працює представництво компанії Visa.
За словами С. ПАРКЕРА, створення юридичної особи дозволить компанії "Працювати гнучкіше і оперативно реагувати на зміни ситуації на ринку".
Довідка УНІАН. Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує доступ утримувачам карт, торговельно-сервісним підприємствам, фінансовим і урядовим установам у більш ніж 200 країнах світу до швидкої, безпечної і надійної мережі електронних платежів. Електронні платежі здійснюються за допомогою глобальної інноваційною процесингової системи VisaNet.