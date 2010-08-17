Visa планує створити дочірню компанію в Україні

Компанія Visa має намір на початку 2011 року завершити реєстрацію в Україні юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Про це сьогодні журналістів повідомив генеральний директор Visa у Росії, країнах СНД та Південно-східної Європи Стівен ПАРКЕР.

"Сподіваюся, що це (завершення процедури реєстрації юрособи - УНІАН) станеться на початку наступного року", - сказав С. ПАРКЕР.

При цьому він нагадав, що нині в Києві працює представництво компанії Visa.

За словами С. ПАРКЕРА, створення юридичної особи дозволить компанії "Працювати гнучкіше і оперативно реагувати на зміни ситуації на ринку".

Довідка УНІАН. Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує доступ утримувачам карт, торговельно-сервісним підприємствам, фінансовим і урядовим установам у більш ніж 200 країнах світу до швидкої, безпечної і надійної мережі електронних платежів. Електронні платежі здійснюються за допомогою глобальної інноваційною процесингової системи VisaNet.