Міжбанк: долар залишився на місці

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8904/7,8919 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 7,8915/7,8922 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,8906/7,8909 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8909 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2593/0,2596 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2596/0,2598 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2597/0,2599 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,4087 рублів за долар (-0,1373).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2805/1,2910 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1460/10,1515 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,1715/10,1770 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 10,1385/10,1445 грн./євро.