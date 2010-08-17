Visa закликає обговорити зміну безготівкових платежів

Компанія Visa закликає до діалогу під час внесення змін до законодавства у сфері безготівкових платежів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в розмові з журналістами генеральний директор Visa з розвитку бізнесу в країнах СНД і Південно-Східної Європи Жан-Марк ТОНТІ повідомив, що йдеться про обговорення законопроектів №6465 і №6466, зареєстрованих у Верховній Раді, якими вносяться зміни в законодавство, що регулює сферу безготівкових платежів.

За його словами, дані законопроекти встановлюють монополію у сфері безготівкових платежів. Крім того, ними вносяться зміни в правила функціонування платіжних систем.

Ж.-М.ТОНТІ повідомив, що з даного питання відбулася зустріч представників Visa з головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Юрієм ПОЛУНЄЄВИМ, який і є автором вищезгаданих законопроектів.

За словами Ж.-М. ТОНТІ, ці закони в тому вигляді, в якому вони зараз, призведуть до створення квазімонополії. На його думку, необхідно почати широке обговорення даних законопроектів для того, щоб внести в них зміни, які б враховували інтереси як платіжних систем, банківського співтовариства, так і держави і, звичайно ж, споживачів.

«Те, до чого ми прийшли в розмові з Ю.ПОЛУНЄЄВИМ, – це згода, що замість того щоб поспішати з ухваленням цих законопроектів, необхідно почати діалог зі всіма учасниками ринку», – сказав Ж.-М. ТОНТІ.

За його словами, вже досягнута домовленість про створення у Верховній Раді формальної робочої групи з обговорення даних законопроектів.