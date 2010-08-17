«УкрСиббанк» збільшить статутний капітал

Акціонери АКІБ «Укрсиббанк» на засіданні 12 серпня 2010 р. прийняли рішення про збільшення статутного капіталу банку на 42% - до 7,512 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні банку, опублікованому на офіційному сайті ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, планують провести додаткове розміщення 29,29,61 млрд. простих іменних акцій на суму 1,48 млрд. грн., а також 15,023 млрд. привілейованих іменних акцій класу «А» на суму 751,167 млн. грн.

Номінальна вартість акції складає 0,05 грн.

Розміщення акцій буде проведено в два етапи: перший – з 25 жовтня по 8 листопада 2010 р., другий – з 9 по 11 листопада 2010 р.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 липня 2010 року склали 41,406 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,752 млрд. грн., зобов`язання - 41,041 млрд. грн., статутний капітал – 5,280 млрд. грн., власний капітал – 3,712 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в першому півріччі 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, збільшив збиток в 1,5 разу - до 1,262 млрд. грн.

BNP Paribas (Франція) володіє 81,4157% акцій "УкрСиббанку", український бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ через «Українську металургійну компанію» - 18,5834%.