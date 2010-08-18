Fitch підвищив рейтингові прогнози банку "Хрещатик"

Міжнародне агентство підтвердило банку "Хрещатик" всі основні рейтинги і поліпшило прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту емітента: короткостроковий РДЕ в іноземній валюті - на рівні "В", індивідуальний рейтинг підтримки - на рівні "D/E", рейтинг підтримки - на рівні "5", довгостроковий РДЕ в національній і іноземній валютах - підвищений з "негативного" на "стабільний", повідомляє UABanker.

Фахівці агентства відзначають комфортну ліквідність банку, незначну частку проблемних активів, участь банку в муніципальних програмах з низьким рівнем ризику. "Це хороша ознака для фінансової системи країни, - підкреслив голова Правління банку Дмитро Гриджук, - що українські банки і в кризових умовах не втрачають гідних оцінок світової фінансової спільноти, зокрема незалежних фінансових аналітиків. Так, "Хрещатик" - один з небагатьох банків, який не лише демонструє позитивну динаміку основних фінансових показників, але і якому впродовж всього складного періоду жодне рейтингове агентство не знизило присвоєні рейтинги і прогнози".

Високий рівень довіри до банку демонструють і його клієнти, що підтверджують цифри - лише в першій половині 2010 року клієнтські депозити збільшилися на 21%, регулятивний показник достатності капіталу склав 15,4% при нормі 10%, а частка проблемних активів не перевищила позначки в 4% всього кредитного портфеля.

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