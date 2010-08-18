В Україні скасують дві третини видів дозволів

Замість дозвільного принципу при відкритті бізнесу в Україні діятиме декларативний. Тобто, власну справу можна буде починати, маючи лише декларацію, яка повинна підтверджувати відповідність матеріально-технічного стану підприємця вимогам законодавства, повідомляє Finance.

Це передбачено законом № 2451-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" відносно здійснення господарської діяльності на підставі надання декларації" (від 07.07.2010 р.).

Про це 16 серпня на прес-конференції заявила заступник голови Держкомпідприємництва Галина Яцишина.

"Буде скасовано більше двох третин видів дозволів. Аби відкрити свій бізнес, підприємцеві буде досить лише повідомити в дозвільні органи про свій намір і надати декларацію. Жодних дозвільних документів отримувати не потрібно. Але підприємці не повинні спекулювати на декларативному принципі. Вони повинні повідомляти достовірну інформацію про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства, аби потім не було сумно і гірко, коли прийде перевірка", - підкреслила Галина Яцишина.

До 29 серпня, відповідно до прийнятих змін, Кабмін повинен встановити перелік дій і видів господарської діяльності, які не можна починати за декларативним принципом. Держкомпідприємництва на базі пропозицій міністерств і відомств його вже сформувала.

"Це означає, що декларативними, за умовчанням, є всі види робіт і діяльності, окрім вказаних в цьому спеціальному переліку. У цьому списку будуть ті види робіт і діяльності, які представляють небезпеку для життя і здоров`я громадян або довкілля", - підкреслив директор департаменту дозвільної системи Держкомпідприємництва Олександр Андреєв.

На даний момент перелік дій і видів господарської діяльності включає 91 вид дозволів. Проте найближчим часом він буде скорочений. Частина дозвільних документів, вказаних в переліку, за дорученням прем`єр-міністра Миколи Азарова, буде скорочена, оскільки види діяльності, які вони регламентують, не представляють небезпеки для життя і здоров`я населення і довкілля.

Після цих змін потрібно буде отримувати дозвіл на 125 видів робіт і діяльності, а кількість дозволів взагалі зменшиться орієнтовно до 68. Зараз налічується 227 видів документів дозвільного характеру, передбачених законодавством.

Держкомпідприємництва займається створенням єдиного реєстру дозвільних документів, який покаже скільки їх з`явилось за останніх 19 років.

Для полегшення відкриття і ведення бізнесу Держкомпідприємництва також ініціює зменшення на 35% кількостей ліцензованих видів діяльності і на 93,9% - переліку видів робіт, які належать до сфери ліцензування; відміну обов`язковості печатки; посилення відповідальності чиновників за порушення порядку видачі дозволів для підприємців і тому подібне

Така робота комітету поліпшить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.

Зараз наша країна займає 142-е місце із 183 країн світу. Рейтинг дозволяє об`єктивно оцінити за 10-а параметрами законодавство, пов`язане з регулюванням бізнесу, і його виконання.