Євро виріс до долара

10:53, 18 серпня 2010
Фінанси
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Долар підвищився до ієни

Курс євро виріс до долара завдяки успішним аукціонам по розміщенню державних облігацій Ірландії та Іспанії, повідомляє k2kapital.

Нові економічні дані дозволили долару підвищитися щодо японської ієни.

Пара долар/японская ієна торгувалася по 85,42 порівняно з 85,3 напередодні. Євро подорожчав до $1,288 з $1,281 у понеділок. Британський фунт торгувався по $1,562 ($1,565 16 серпня). Пара долар/франк виросла до 1,042 порівняно з 1,039.

Індекс долара, що дозволяє оцінити вартість американського долара по відношенню до корзини з шести основних валют світу, знизився до 82,18 з 82,47.

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