Курс євро виріс до долара завдяки успішним аукціонам по розміщенню державних облігацій Ірландії та Іспанії, повідомляє k2kapital.

Нові економічні дані дозволили долару підвищитися щодо японської ієни.

Пара долар/японская ієна торгувалася по 85,42 порівняно з 85,3 напередодні. Євро подорожчав до $1,288 з $1,281 у понеділок. Британський фунт торгувався по $1,562 ($1,565 16 серпня). Пара долар/франк виросла до 1,042 порівняно з 1,039.

Індекс долара, що дозволяє оцінити вартість американського долара по відношенню до корзини з шести основних валют світу, знизився до 82,18 з 82,47.