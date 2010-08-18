Експерт: економічне зростання в Україні істотно сповільниться в третьому кварталі

Економічне зростання в Україні істотно сповільниться в третьому кварталі 2010 року, оскільки сільськогосподарське виробництво зумовлює відчутний негативний внесок у динаміку економічного розвитку в цей період.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його прогнозами, зростання реального ВВП за підсумками 2010 року складе 5%.

О.БЛІНОВ вважає, що другий квартал має стати найкращим кварталом 2010 року в контексті темпів зростання реального ВВП. Зокрема, підкреслив він, високі темпи зростання в другому кварталі ц.р. були зумовлені ефектом низької бази порівняння, оскільки за цей період 2009 року реальний ВВП скоротився на 17,8%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року (в постійних цінах 2007 року) склало 6%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, склало 3,9%.