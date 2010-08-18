Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,89/7,89 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8905/7,8920 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2591/0,2594 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,1265/10,1310 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнеКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,2833/1,2835 дол./євро (вівторок - 1,2882/1,2884 долл./євро).

У вівторок, 17 серпня, Національний банк України вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,8909 грн./дол.