Середній курс долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 17 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках без змін відучора і сьогодні становить 10,06/10,20 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,15 грн./євро, з продажу – в межах 10,15-10,30 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 17 серпня, дещо змінився і сьогодні становить 0,2510/0,2591 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2610 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора дещо знизився і сьогодні становить 10,06/10,20 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,13 грн./євро, з продажу – в межах 10,17-10,25 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках столиці майже не змінився порівняно з 17 серпня і сьогодні становить 0,2513/0,2593 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2610 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,95/10,25 грн., рубль – 0,2350/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,875/7,915 грн., євро – 9,95/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,869/7,906 грн., євро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 18 серпня, становить: гривні до долара США – 7,89, до євро – 10,14654, до російського рубля – 0,2591.