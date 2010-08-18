Банки, в яких введено процедуру ліквідації (01.08.2010)

Національний банк України інформує про банки, в яких призначена процедура ліквідації Станом на 01.08.2010 в Україні ліквідуються 18 банків. Ліквідатори банків, по яких здійснюється ліквідаційна процедура, працюють за адресами: 1. АТ «Градобанк» – незалежний експерт Магаляс Олег Михайлович: 01135 м. Київ, вул. Дмитрівська, 71/7, телефон (044)537-75-17. 2. ТОВ «Київський універсальний банк» – незалежний експерт Савон Володимир Васильович: 02098 м. Київ, просп. П.Тичини,8, телефон (044)294-23-69. 3. КАБ «Слов’янський» – незалежний експерт Чернілевська Ірина Володимирівна: 69091 м. Запоріжжя, вул. Краснодонська 4, телефон (061)224-01-95. 4. ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» – незалежний експерт Бондар Юрій Миколайович: 95000, м. Сімферополь, вул. К. Лібкнехта 5, телефони (065)255-00-09, (044)486-12-70. 5. ВАТ КБ “Причорномор’я” – незалежний експерт Лихопьок Денис Павлович: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 33, телефон (056)236-92-17.

6. ВАТ АКБ «Одеса-Банк» – незалежний експерт Аймедов Володимир Какабаєвич: 65125 м. Одеса, вул. Базарна 5/5, телефон (0482)700-33-08. 7. АКБ «Європейський» – незалежний експерт Левченко Олена Миколаївна: 04050 м. Київ, вул. Глибочецька, 17, телефон: (044) 207-28-20. 8. ВАТ КБ «Національний стандарт» – незалежний експерт Журбас Юрій Олександрович: 01033 м. Київ, вул. Фрунзе, 47, телефон: (044) 207-59-05. 9. АК «Банк регіонального розвитку» – незалежний експерт Євсієнко Ігор Савелійович: 03680 м. Київ, вул. Машинобудівна 44, телефон: 0- 800-308-8-308, (044) 494-23-23,494-48-40. 10. АКБ «Східно-Європейський банк» – незалежний експерт Чередніченко Микола Володимирович: 04080 м. Київ, бульвар Дружби Народів 17/5, телефон: (044) 205-42-70.

11. КБ «Українська фінансова група» – незалежний експерт Рябов Олег Анатолійович: 04655 м. Київ, вул. Глибочицька, 58, телефон: (044)425-91-95. 12. ТОВ «Український промисловий банк» – службовець Національного банку України Раєвський Костянтин Євгенович: 01133, м. Київ, бульвар Л.Українки, 26, телефони: (044) 537-47-00, 0-800-500-23-50. 13. ТОВ Комерційний банк «АРМА» – незалежний експерт Славкіна Марина Анатоліївна: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 54, телефон (044)495-86-50. 14. ВАТ Банк «БІГ Енергія» – незалежний експерт Васільченко Юрій Леонідович: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 15, телефони: (044) 246-59-42, 246-59-43. 15. АКБ «Трансбанк» – незалежний експерт Сегін Федір Васильович: 03150, м. Київ, вул. Фізкультурна, 9, телефони: (044) 287-27-83, 207-93-01, 207-93-07. 16. ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер» – незалежний експерт Яремчишин Ігор Богданович: 79017, м. Львів, вул. Переяславська, 6-а, телефон: (032) 240-98-00. 17. ВАТ КБ «Іпобанк» - незалежний експерт Кияк Андрій Тарасович: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6, телефони: (044)351-18-27, 351-18-24. 18. ПАТ «ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» - незалежний експерт Угрімов Олексій Миколайович: 61057, м. Харків, Чернишевського, 4, телефон: (057) 714-22-95, факс (057) 700-77-40. Управителі непроданих активів ліквідованих банків ДАСІЕБ

«Укрспецімпексбанк», АБ «Аллонж», АК АПБ «Україна» працюють за адресами: 1. КБ ТОВ «Місто Банк» (передані активи та реєстр кредиторів ДАСІЕБ «Укрспецімпексбанк»): 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 11, телефони: (048)717-67-77, (044)284-03-69. 2. ТОВ «Вотум» (передані активи та реєстр кредиторів АБ «Аллонж»): 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 2, приміщ. 800, телефон (044)498-25-70. 3. ТОВ «Торнадо» (передані активи та реєстр кредиторів АК АПБ «Україна»): 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп..8, поверх 2, офіс 201, а/с 182, телефон: (044) 369-53-25.

Матеріали офіційного сайту НБУ

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