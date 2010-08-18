Нацбанк очікує зростання ВВП України не менш як на 4%

Національний банк України чекає за підсумками 2010 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні не менш як 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції виконавчий директор з економічних питань НБУ Ігор ШУМИЛО.

“Не менш як 4% це зростання буде», – сказав він.

За словами І.ШУМИЛА, існуюча динаміка ВВП за перше півріччя цього року, а також показник індексу виробництва базових галузей дають підстави стверджувати, що за підсумками цього року показник зростання ВВП перевищить заплановані урядом 3,7%.

«З урахуванням результатів січня-липня індекс виробництва базових галузей становив 6,5%, це січень-липень до січня-липня 2009 року, – повідомив І.ШУМИЛО. – За нашими оцінками, зростання ВВП за перше півріччя до першого півріччя 2009 року становило близько 5,5%».

Також І.ШУМИЛО повідомив, що за оцінками Нацбанку зростання ВВП у липні цього року до липня 2009 року становило 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, зростання ВВП України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року становило 6%. Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 3,9%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1% порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП за кварталами в 2009 році порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у ІІ кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в ІІІ кварталі – 16% (раніше повідомлялося про 15,9%), у ІV – 6,8% (7%).