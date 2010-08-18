Кабмін затвердив фінплан «Укртелекому»

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні затвердив фінансовий план ВАТ «Укртелекому» на 2010 рік з прибутком 109 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО після засідання Кабміну.

За його словами, прогнозований дохід компанії, згідно із затвердженим документом, складе близько 8 млрд. грн., що на 16,4% більше фактичного доходу за підсумками 2009 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет – понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв`язку – більш як 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році зріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і склав 8,4 млрд. грн. Збитки компанії склали 456,4 млн. грн.