Банк Англії зберігає нейтралітет

Банк Англії у серпні обговорив аргументи і за посилення, і за пом'якшення політики, перш ніж прийняти рішення про збереження ставки на рекордно низькому рівні 0,5 відсотка річних, свідчить протокол засідання від 4-5 серпня, повідомляє Рейтер.

Це рішення було прийняте з рахунком вісім голосів проти одного: член комітету з грошово-кредитної політики Ендрю Сентанс вже третій раз підряд проголосував за підвищення ставки на 25 базисних пунктів.

Проте, інші учасники дійшли висновку, що краще не міняти ставку і зберегти колишній об'єм програми викупу активів - 200 мільярдів фунтів - оскільки ризики для інфляційного прогнозу високі з обох боків.

"Члени комітету готові реагувати у будь-якому напрямку, оскільки ризики прийшли до рівноваги", - сказано у протоколі.

Протокол зміцнив думку про те, що ключова ставка не мінятиметься до наступного року включно.

"Тон дискусії говорить про те, що Комітет твердо дотримується нейтральної позиції", - сказав Філіп Шоу з Investec.

Банк Англії скоротив ставку до рекордного мінімуму в березні минулого року і здійснив безпрецедентну програму кількісного пом'якшення, щоб вивести Великобританію з найглибшої рецесії з часів Другої світової війни.

Хоча економіка знову почала рости, більшість аналітиків передбачають повільне і складне відродження, яке ускладнюватимуть бюджетні обмеження, введені новим урядом.

Комітет з грошово-кредитної політики обдумав аргументи на користь подальшого пом'якшення, оскільки умови кредитування, певно, залишаються жорсткішими, ніж банк прогнозував у травні.