Держфінпослуг вирішила виключити з держреєстру шість кредитних спілок

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України прийняла рішення виключити інформацію про шість кредитних спілок з Державного реєстру фінансових установ та анулювати їх свідоцтво про реєстрацію.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держфінпослуг.

Як повідомляють, зокрема, у зв'язку з відсутністю за заявленою адресою були виключені КС "Поступ-кредит" (м. Київ), КС "Зростання" р. (Київ), КС "НОВОРАДА" (м. Київ), "Кредитово-депозитний союз" (м. Київ), а також КС "Галіція кредит" (Львів).

Також Держфінпослуг прийняла рішення виключити інформацію про кредитну установу ТОВ "Фінансова компанія "БТА ЕКСПРЕС" (м. Київ) і його окремі підрозділи з держреєстру і анулювати свідоцтво про реєстрацію у зв'язку з відсутністю за наданим місцезнаходження. Окрім цього, у зв'язку з виключенням інформації про КС "Морська кредитна спілка" (м. Одеса) і КС "Фінансова перспектива" (м. Одеса) з держреєстру і анулюванні свідоцтва про реєстрацію установ, Держфінпослуг прийняла рішення про анулювання ліцензій на здійснення діяльності з залучення вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки і ліцензії на здійснення діяльності за поданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів окрім вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Також Держфінпослуг прийняла рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності з залучення вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки КС "Кредитний альянс" (м. Миколаїв) у зв'язку з виключенням інформації про кредитну спілку з держреєстру і анулювання свідоцтва про реєстрацію.