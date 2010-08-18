Долар незначно зріс

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8905/7,8920 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,8907/7,8912 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8902/7,8918 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2594 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися - 0,2597/0,2599 грн./рубль. До закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль практично не змінився і склав 30,4069 рубля за долар (- 0,0018).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2833/1,2835 дол./євро, а до 14:50 виросли до 1,2881/1,2883 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1265/10,1310 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,1550/10,1590 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,1625/10,1675 грн./євро.