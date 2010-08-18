Українські банки скоротили чистий збиток на 53%

Українські банки в січні-липні поточного року скоротили чистий збиток, порівняно з відповідним періодом 2009 року, на 53% - до 8,62 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

"Прибутки банків, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротилися на 7,2% і склали 78,4 млрд. грн. Витрати банків за звітний період скоротилися на 15,4% і склали 87 млрд. грн.", - сказано у повідомленні.

За даними НБУ, процентні витрати в структурі витрат складають 42,37%, а відрахування в резерви, які займали основну частину витрат в кризовий період, - 32,85%.

Як повідомляли, збитки банківської системи України в першому кварталі 2010 року склали 4,423 млрд. грн.

Довідка УНІАН. На 1 липня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків.