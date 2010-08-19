Міжбанк: котирування складають 7,8907-7,8928 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8907/7,8928 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2588/0,2591 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,1030/10,1085 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,2805/1,2807 дол./євро (середа, 18 серпня, - 1,2833/1,2835 дол./євро).

У середу, 18 серпня, Національний банк України на ринок не виходив.