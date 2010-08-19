Україна хоче отримати ще 8 млрд. дол. кредитів

Україна розраховує отримати від Китаю 8 млрд. доларів кредитів.

Про це в інтерв'ю газеті "День" (№ 148 від 19 серпня) заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Юрій КОСТЕНКО, кажучи про очікувані українською стороною результати державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в КНР 2-5 вересня.

"Так, ми розраховуємо на китайські кредити. Сьогодні напрацьований сторонами кредитний портфель складає близько восьми мільярдів доларів США. Переговори щодо деяких напрямків ведуть уже не перший рік. Китайська сторона готова до значних інвестицій в українську економіку. Звичайно, за певних умов. І головною з них є гарантія політичної, а, отже, і економічній стабільності в нашій державі", - сказав Ю. КОСТЕНКО.

У той же час він зазначив, що в "Пекіні насилу розуміють українські недавні реалії, коли для соціально значущого проекту, який опрацьовували і українська, і китайська сторони чимало місяців, уряд був готовий надати державні гарантії, а інша гілка влади своїм указом їх відміняла". "Наслідок: кредитово-інвестиційна робота на всіх напрямках завмирає майже на півроку", - констатував посол.