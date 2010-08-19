Ріст індексу виробництва базових галузей України сповільнився

У липні зафіксовано зниження економічної активності - зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України в липні сповільнилося до 1,4% в річному розрахунку порівняно з показником за червень на рівні 5,8%.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

У Нацбанку зазначають, що охолодження економічної активності спостерігається вже третій місяць поспіль.

Як повідомляє НБУ, сповільнення економічного зростання сталося як під впливом подальшого погіршення зовнішньоекономічних умов, так і негативної динаміки рослинництва від несприятливих погодних умов. Стабільний вклад до приросту ІВБГ вносять галузі, спрямовані на забезпечення внутрішнього споживчого попиту.

Також повідомляють, що зниження цін, що триває, на метали на світових ринках зумовило падіння металургійного виробництва (- 6,5% в річному численні) і уповільнення зростання видобутку залізняку (4,8% у липні порівняно з 17,1% у червні). Зростання промислового виробництва сповільнилося до 6,4% в річному розрахунку.

Основною причиною падіння сільськогосподарського виробництва (- 0,6% за 7 місяців), за інформацією НБУ, були несприятливі погодні умови, які призвели до зниження врожайності зернових. На 1 серпня 2010 року зібрано 23,1 млн. т зернових культур порівняно з 26,5 млн. т на 1 серпня 2009 року, зниження виробництва рослинництва за 7 місяців 2010 року склало 5,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Крім того зазначають, що додатковим чинником зниження обсягів виробництва сільського господарства стала статистична база порівняння минулого року - зростання виробництва в 2009 році прискорилося з 2,6% за 6 місяців до 3,8% за 7 місяців порівняно з відповідним періодом минулого року.

У Нацбанку повідомили, що під впливом поліпшення очікувань населення відбувається подальше зростання внутрішнього попиту. Так, зростання обороту роздрібної торгівлі за 7 місяців склало 4% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і 12,8% в липні у річному розрахунку.

Поліпшення споживчих настроїв в умовах збільшення капітальних витрат бюджету сприяє поліпшенню показників будівельної галузі - падіння сповільнилося з 19,3% за 6 місяців до 16,7% за 7 місяців і 4,8% у липні.