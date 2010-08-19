Економіка Великобританії набирає сили

Британська економіка демонструє поліпшення стану. Статистика, яка вийшла у четвер, показала, що об`єми роздрібних продажів підвищилися на істотно вищу величину, ніж прогнозувалося минулого місяця, а також, що відбулося подальше скорочення дефіциту бюджету країни, повідомляє k2kapital.

Проте економісти застерігають, що потрібно ще пройти довгий шлях, аби гарантувати, що відновлення країни від глибокої рецесії відбулося.

Офіс національної статистики заявив, що об`єм роздрібної торгівлі підвищився на 1,1% в липні щодо червня. Це стало найсильнішим зростанням з лютого і істотно перевищило прогноз економістів, які передбачали збільшення на 0,4%. У річному вимірі продаж збільшився на 1,3%.

Статистичне управління також повідомляє, що чисті запозичення державного сектора протягом місяця склали 3,17 млрд. фунтів, в порівнянні з 5,52 млрд. фунтів рік тому.