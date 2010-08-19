Astrum: Україна вже ризикує порушити визначену з МВФ межу по грошовій базі

Україна вже ризикує порушити визначену з МВФ межу по грошовій базі станом на кінець вересня 2010 року в 224,5 млрд. грн.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Проте, вважає він, що у випадку відхилення курсу гривні щодо долара на 1% від нинішнього значення, НБУ повернеться на ринок, щоб протистояти або зміцненню, або девальвації національної валюти. Обмінний курс гривні до долара залишатиметься близьким до нинішнього рівня до кінця 2010 року, прогнозує економіст.

Як підкреслив О.БЛІНОВ, в середу, 18 серпня, Національний банк України не вийшов на валютний ринок з традиційною інтервенцією на підтримку долара. Проте ця несподівана подія не зробила істотного впливу на ринок. Міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,8902-7,8918 грн./дол., тобто курс гривні до долара не змінився. Ми вважаємо, що основною причиною вищезгаданого рішення НБУ є небажання центрального банку продовжувати практику активної грошової емісії по валютному каналу. У березні-липні 2010 р. сальдо інтервенцій НБУ складало 0,8-1,3 млрд. доларів в місяць, що означало щомісячні об`єми емісії гривні в 6,5-10,5 млрд. грн.