Міжбанк закриття: долар знижується - 7,88/7,89 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8907/7,8928 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,8905/7,8915 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8898/7,8910 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,89 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/0,2591 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2588/0,2590 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися до 0,2589/0,2591 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 30,4575 рублів за долар (+0,0506).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2805/1,2807 дол./євро, а на 14:30 зросли до 1,2842/1,2844 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1030/10,1085 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,0995/10,1040 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли поточного максимуму – 10,1625/10,1675 грн./євро.