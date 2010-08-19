Другий випуск ПДВ-облігацій буде здійснений після 24 серпня

Другий випуск ПДВ-облігацій для погашення заборгованості з відшкодування державою податку на додану вартість буде здійснений після 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

При цьому він не уточнив розмір другого випуску ПДВ-облігацій: «Точну суму (другого траншу – УНІАН) не можу вам сказати...».

Він також не назвав кількість підприємств, що увійшли до другого списку платників ПДВ, яким податок буде відшкодований облігаціями.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня ц.р. Міністерство фінансів України здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість. До затвердженого Мінфіном реєстру увійшли 705 платників податків, заборгованість перед якими була незначною. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн. Виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 року, 1 серпня 2011 року, 30 січня 2012 року, 30 липня 2012 року, 28 січня 2013 року, 29 липня 2013 року, 27 січня 2014 року, 28 липня 2014 року, 26 січня 2015 року, 27 липня 2015 року. Дата повного погашення облігацій – 27 липня 2015 року.

Найближчим часом Мінфін проведе випуск решти облігацій для оформлення відшкодування ПДВ. За словами заступника міністра фінансів Тетяни ЄФИМЕНКО, списки платників ПДВ, яким планується відшкодувати податок облігаціями, будуть остаточно сформовані до кінця серпня, проте найостанніший термін формування списків – середина вересня.

Раніше повідомлялося, що ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.