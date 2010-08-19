У вересні розглянуть питання про докапіталізацію банку «Надра»

У вересні на експертному засіданні уряд розгляне питання про докапіталізацію банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Ми вже провели експертно-аналітичну раду під керівництвом прем`єр-міністра. Зараз робить остаточні кроки Національний банк.», - сказав він.

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, на сьогодні тимчасовий адміністратор банку «Надра» спільно з Нацбанком готують матеріали з реструктуризації заборгованостей банку, а також «напрацьовується угода з докапіталізації банку "Надра".

«Усі ці матеріали розглядатимуться на засіданні експертно-аналітичної ради. Я думаю, що якщо в серпні ми не розглянемо, то у вересні – перша-друга декада – розглядатимуться ці публічні рішення за участю міжнародних експертів Світового банку, Європейського банку, Міжнародного валютного фонду», - відзначив міністр.

Нагадаємо, з 10 лютого 2009 року в банку «Надра» було введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у червні ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв, що до кінця цього року в трьох державних банках «Надра», «Укргазбанк» і «Київ» буде налагоджено стабільну роботу.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року становили 22,852 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,692 млрд. грн., зобов`язання – 22,37 млрд. грн., власний капітал –479,257 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» за підсумками другого кварталу 2010 року одержав прибуток у розмірі 4,563 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток банку становив 1 млрд. 040,9 млн. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).