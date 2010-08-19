Мунтіян: сальдо торгового балансу залишиться позитивним навіть якщо обмежать експорт зерна

У Міністерстві економіки України припускають, що в Україні за підсумками року, навіть у разі введення обмеження на експорт зерна, може бути позитивне сальдо торгового балансу у розмірі до 300 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

«За оптимістичним сценарієм, у нас буде 300 млн. дол. плюс, а за базовим сценарієм - сальдо торгового балансу - «мінус» 1,9 млрд. дол.", - сказав він.

Міністр відзначив, що результат по сальдо зовнішньої торгівлі залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках продукції українських експортно-орієнтованих галузей.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня В.МУНТІЯН заявляв, що за підсумками поточного року сальдо торгового балансу України буде позитивним і може досягти в середньому рівня 1 млрд. доларів.

При цьому він не виключив, що за позитивним прогнозом сума позитивного сальдо може збільшитися до 1,6-1,8 млрд. дол.

У першому півріччі 2010 року позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України становило 400,5 млн. дол. проти негативного сальдо у розмірі 479,1 млн. дол. у першому півріччі 2009 року.

Згідно із затвердженими урядом макропоказниками на 2010 рік, негативне сальдо зовнішньої торгівлі за підсумками року очікується у розмірі 1,9 млрд. доларів.